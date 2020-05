Euroopa ravimiamet: vaktsiin võib valmida aasta pärast

«Need on lihtsalt ennustused, mis tuginevad andmetele, mida näeme. Ent taaskord pean rõhutama, et see on kõige optimistlikum stsenaarium, me teame, et mitte kõik vaktsiinid, mida välja töötatakse, ei pruugi saada heakskiitu ja need võivad kaduda,» lisas Cavaleri. «Me teame, et ette võib tulla hilinemisi.»