Pandeemia annab löögi Euroopa kaitsele

Kuna koroonaviiruse pandeemia on tõmmanud endale kogu tähelepanu ja selle mõjudega võitlemine nõuab ühenduselt suuri rahasummasid, võib tulemuseks olla Euroopa Liidu ühise kaitsealase tegevuse soiku jäämine, kirjutas sel nädalal Reuters.

«Me võime eeldada täiendavat survet ressurssidele,» ütles Euroopa Kaitseagentuuri juht Jiří Šedivý Reutersile. «See on eriti pettumustvalmistav kui võtta arvesse, et kaitse-eelarved hakkasid alles taastuma kümne aasta tagusest finantsšokist.»

Kärped kaitse-eelarvetes võib õõnestada ELi ambitsioonikat plaani vähendada oma kaitsealast sõltuvust Ameerika Ühendriikidest.

Kuna Euroopa Komisjon plaanib järgmisel nädalal arutada ühenduse ümbervaadatud eelarvekava, korraldati sel nädalal Euroopa Liidu eriesindaja Josep Borrelli juhtimisel kaitseministrite mitteametlik videokohtumine, kus keskenduti olukorrale Euroopa Liidu sõjalistel missioonidel ning kriisi pikemaajalistele mõjudele julgeolekukeskkonnale.

Jüri Luik FOTO: Marianne Loorents

Kohtumisel, kus osales ka Eesti kaitseminister Jüri Luik, rõhutati vajadust pöörata tähelepanu ja vältida Venemaa ning Hiina katseid kasutada pandeemiakriisi liikmesriikide vahelise ühtsuse murendamiseks, teatas Eesti kaitseministeerium.

«Venemaa laiemaks eesmärgiks on praeguses kriisis eelkõige parandada oma globaalset positsiooni ja saavutada Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide seatud sanktsioonide lõdvendamine,» ütles kaitseminister Luik kohtumisel peetud sõnavõtus. Ta lisas, et konventsionaalsed ohud ei ole praeguses kriisis paraku kuhugi kadunud ja on oluline, et liitlasriigid säilitaksid oma olukorrateadlikkuse ja reageerimisvõime.

Luige sõnul põhineb Euroopa Liidu ühtsus ja solidaarsus paljuski liikmete endi tegudel ning relvajõududel on kriisi lahendamises olnud oluline roll.

«2008. aasta majanduskriis näitas, et liikmetel on surve tuua majandussurutises ohvriks kaitse-eelarved. Euroopa kaitse-eelarvetel on kulunud terve kümnend, et eelmisest kriisist taastuda ning neil kärbetel on olnud märkimisväärne mõju võimearendusele,» ütles Luik.

Tema sõnul on oluline, et praeguse kriisi mõjul ei vähendataks riikide ja Euroopa Liidu eelarvega seotud kaitsekulusid, sealjuures investeeringuid sõjalisse mobiilsusesse.

Missioonide osas tõdesid liikmesriigid vajadust jätkata panustamist senises mahus.

Euroopa Liidu eriesindaja Josep Borrell ütles videokohtumisel ministritega, et koroonaviiruse pandeemia nõuab kahtlemata riikidelt täiendavaid ressursse. «Koroonaviirus on toonud kaasa uue ohu ja see nõuab maailma kontekstis tugevamat Euroopat,» sõnas Borrell.