Soome peaminister annab ülevaate viirusega seonduvast

Soomes tuvastati viimase ööpäeva jooksul 91 uut koroonaviirusse nakatumist, suri kolm inimest, teatas neljapäeval terviseamet. Soomes on viimastel andmetel viirusesse surnud 287 ja nakatunud 6145 inimest.

Soome koolilapsed hakkasid neljapäeval, pärast kaheksa nädalat kestnud koroonapiiranguid kooli naasma, ehkki õpetajate ametiühing on hoiatanud, et see ei pruugi töötajate ega laste jaoks turvaline olla.