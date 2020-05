Marin keeldub sidumast haiguse taandumist Soomes kiirete leevendustega

«Valitsuse arvates ei tohiks epideemia üldse edasi kesta. Me ei tea veel, kas haigestumine näiteks loob immuunsuse. Asi oleks väga tõsine, kui valitsus otsustaks, et ta tahab haiguse levimist. Valitsuse tegevus tugineb sellele, et ennetame haiguse levikut ja püüdleme selle suunas, et ei haigestutaks sellesse. Valitsus ei püüdle haigestumiste abil karjaimmuunsuse poole. Eesmärk on pakkuda kaitset vaktsineerimisega,» lausus Soome peaminister täna hommikul peetud pressikonverentsil.