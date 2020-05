Venemaa koroonasurmades kahelnud Lääne lehti ootab uurimine

Venemaa side- ja meedia järelevalveamet Roskomnadzor asus uurima, kas ajalehed pole süüdi rahvatervist ja ühiskondlikku turvalisust ohtu seadva valeinformatsiooni edastamises, kirjutas uudisteagentuur STT.

New York Times kirjutas sel nädalal, et Venemaa pealinnas Moskvas on ametlikust koroonasurmade statistikast välja jäetud 1700 koroonasurma. Väite aluseks võeti statistika, millega võrreldi aprilli surmajuhtumeid sel ja möödunud aastal. Sellest selgus, et tänavu aprillis suri Moskvas 1700 inimest rohkem kui eelmise aasta samal ajal, aga koroonasurmasid on registreeritud vaid 642.

Leht tsiteeris ka üht Moskva teadlast, kes ütles, et tõenäoliselt on koroonasurmade arv Venemaal kolm korda suurem ametlikus statistikas väljendatust.

Ajaleht Financial Times aga tegi statistikat analüüsides järelduse, et Venemaal võib olla koroonaviiruse tagajärjel surnud inimesi 70 protsenti rohkem kui võimude praegused andmed näitavad.

Lehe teatel suri aprillis Moskvas ja Peterburis 2073 inimest rohkem, kui on surnud keskmiselt viie viimase aasta jooksul. Kuna mõlemas linnas on koroonaviiruse tagajärjel surnud veidi üle 600 inimese, tähendab see lehe sõnul, et kahes linnas oli tänavu aprillis 1444 surmajuhtumit rohkem, kui varasematel aastatel, aga ametlik statistika ei näita neid kui koroonasurmasid.

Venemaa ametlik statistika väidab, et Moskvas suri aprillis koroonaviiruse tagajärjel 642 nimest ja tervishoiuamet kinnitab, et inimesi on diagnoositud väga täpselt.

Kuigi maailmas on tähelepanu äratanud fakt, et Venemaal on miljoni elaniku kohta surnud koroonaviiruse tagajärjel vaid 13 inimest, kui mujal maailmas on see näitaja keskmiselt 36, siis Venemaa võimud on põhjendanud väiksemat suremust varajase reageerimisega pandeemiale. Võimude põhjenduse kohaselt sulgeti väga kiiresti piir viirupuhangu alguspunktiks olnud Hiinaga.

Financial Times aga kirjutas, et Venemaa tervishoiuministeerium on ise kinnitanud, et sugugi mitte iga koroonaviirusesse nakatunud inimese surma järel ei märgita tema surmapõhjusena COVID-19.

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova sõnul on New York Timesi ja Financial Timesi artiklite näol tegemist lääne katsetega halvustada Venemaa võimude rakendatud meetmeid võitluses pandeemiaga.

Zahharova sõnul on lehtede peatoimetajatele saadetud juhtunuga seoses ametlikud kaebused.