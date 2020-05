Euroopa Komisjon peatas kvaliteediprobleemi tõttu maskitarned liikmesriikidele

Pärast seda, kui 27st liikmesriigist 17-le ja ka Suurbritanniale oli saadetud kokku poolteist miljonit maski, teatas Poola tervishoiuminister Łukasz Szumowski, et 600 000 Poolasse saadetud näomaskil puudusid Euroopa sertifikaadid ja need ei vastanud kehtivatele meditsiinilistele standarditele.

«Otsustasime peatada nende maskide edasise jaotamise,» ütles komisjoni tervishoiuvaldkonna pressiesindaja Stefan De Keersmaecker. «Seejärel vaatame, millist tegevust olukord nõuab, kui nende maskidega on tõesti kvaliteediprobleem.»

De Keersmaeckeri sõnul on probleemidest kõnealuste maskidega teatanud ka Holland.

Näomaskid soetati Hiinast Euroopa Liidu rahaga ja need plaaniti jagada liikmesriikidele laiali kuue nädala jooksul, seejuures oleks pidanud liikmesriikidesse saabuma saadetis uute maskidega korra nädalas.

De Keersmaecker kinnitas, et komisjon järgis Hiinast maske ostes kõiki kontrollimeetmeid, ent vajadusel alustatakse uurimist. Ta lisas, et tervishoiu ja toiduohutuse valdkonna eest vastutav volinik Stella Kyriakides on kõiki maskisaadetise saanud liikmesriike võimalikest probleemidest teavitanud ja palunud neil anda maskide kvaliteedi kohta tagasisidet.