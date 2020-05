Prantsusmaa manitseb rahvast nädalalõpul ettevaatlikkusele

Rahvast täis platsid ja jõeäärsed on tekitanud riigivõimudes hirmu, et sotsiaalse distantsi tõsiselt võtmine võib sooja kevadpäikese ees taanduda.

Valitsus üritab leida keskteed uue haiguspuhangu vältimise ning äride taasavamise ja liikumispiirangute lõdvendamise vahel. Rahval lubatakse nüüd reisida saja kilomeetri kaugusele oma kodust ilma, et nad seda kuidagi põhjendama peaks.

Alates piirangute lõdvendamisest esmaspäeval on sellele positiivselt reageeritud, ütles valitsuse pressiesindaja Sibeth Ndiaye telekanalile France 2.

Asesiseminister Laurent Nunez kutsus neljapäeval inimesi «ühiskondlikule mõtlemisele», kui valitsus möönis, et kogunemispiiranguid ei saa erakodudes jõustada.

«See on terve mõistuse küsimus,» ütles aseminister. «Kõik peavad olema vastutustundlikud ja otsustama, kas nad tahavad olla osa selle viiruse nakkusahelast. Omalt poolt üritame me seda iga hinnaga murda.»

Kohalikud võimud on taasavanud suured rannaribad Atlandi ääres, kus viiruseoht on praeguseks madal. Samas on seal lubatud ainult jalutamine ja suplemine, päevitamine ja kogunemine aga mitte.