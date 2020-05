London: Brexiti-järgsetes kaubanduskõnelustes ei ole edu saavutatud

Pealäbirääkija David Frost ütles, et kokkuleppele ei ole lähemale jõutud ja enamiku probleemide lahendamises ei ole edusamme.

Tema sõnul on etteantud ajaga võimalik jõuda leppeni korrakaitse, tuumaenergia ja lennunduse vallas.

Kõige olulisemates küsimustes, nende seas niinimetatud võrdne mänguväli ja õiglane konkurents, on see aga märksa raskem.

Frost heitis Euroopa Liidule ette ebatavalisi ja tasakaalustamata ettepanekuid, mis seoks Ühendkuningriigi EL-i reeglite külge ja mis tema sõnul on vabakaubanduslepete ajaloos ennekuulmatud.

«Kohe kui EL saab aru, et me ei jõua sellisel alusel leppele, saame me hakata edusamme tegema,» lisas Briti pealäbirääkija.