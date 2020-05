Jeemeni lõunaosas asuvas Adenis on surnud rohkem kui 500 inimest

Võimud kardavad, et tegemist võib olla olla koroonaviiruse kontrollimatu levikuga.

Üks kohalik hauakaevaja ütles uudisteagentuurile Associated Press, et pole kunagi varem näinud sellist surnute pidevat voolu, kuigi viis aastat kestnud kodusõja ajal on linnas leidnud aset mitmeid veriseid tänavalahinguid.