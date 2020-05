Abdullah II: Läänekalda liitmine võib viia ulatusliku konfliktini Iisraeli ja Jordaania vahel

Iisrael on okupeerinud Läänekallast aastast 1967. Enne seda oli piirkond Jordaania kontrolli all, mis annekteeris selle 1948. aasta sõjas. Iisrael on rajanud Läänekaldale juudiasundusi, mida peetakse rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikeks. Piirkond pidi moodustama lõviosa tulevasest Palestiina riigist.