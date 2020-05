Soome ei liitu veel Baltimaade vaba liikumise alaga

Soome siseministri Maria Ohisalo sõnul paneb Soome piiride avamise ajakava paika järgmise paari nädala jooksul ning tõenäoliselt hakkavad Eesti ja Rootsi suunal kehtima erinevad reeglid, vahendab ERR Helsingin Sanomates avaldatut. Omavahel on seni piire avanud riigid, kus olukord nakatumisega on sarnane. Ohisalo sõnul võib see tähendada, et Eesti ja Rootsi suunal kehtestatakse piiridel erinevad piirangud, sest kui eestlased on nakkuse levikule suutnud piiri panna, siis Rootsi olukord nii hea ei ole.

Kas Balti nii-öelda vabatsooniga liitutakse, pole tänaseks veel otsustatud, ütles Ohisalo. Samas märkis ta, et esimesed turismikoridorid loob Soome Põhjamaade, Eesti ja teiste Balti riikidega.

Ohisalo sõnul ütlevad andmed, et Norra, Taani ja Island on suutnud olukorra stabiliseerida, kuid Rootsis on olukord murettekitavam. Seetõttu ei kaaluta praegu ka Põhjamaade-vahelist vaba liikumise ala loomist.

Samas ei välistanud Ohisalo, et turismi soodustamise eesmärgil luuakse vaba koridor ka mõne konkreetse Euroopa riigiga, näiteks Kreekaga.

«Valitsuses ei ole veel selget seisukohta turismikoridoride kohta. Me pole arutanud selle üle, milline on olukord riikides,» lausus Ohisalo, ning lisas, et ei soovi anda veel konkreetseid lubadusi.

Ohisalo sõnul tehakse välispiiride kohta otsuseid hiljem ja arutelu selle üle on alles algamas. Ta kinnitas ka, et jätkatakse 14-päevase iseseisva karantiini nõudmist välisriikidest saabujatelt.

«Kui me liigume edasi järgmisesse faasi, siis kaalume teisi meetmeid. Praegu ei ole me karantiinist loobumas,» märkis ta.

Ohisalo sõnul on Põhjamaade ministritel ühesugune arusaam, et piiranguid kaotatakse järk-järgult, ja seda vastavalt epidemioloogilisele olukorrale.