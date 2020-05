Prantsusmaal vahistati Rwanda genotsiidi rahastaja

Felicien Kabuga, kes oli kunagi üks Rwanda rikkamaid mehi ja keda süüdistatakse genotsiidi rahastamises, elas valenime all ühes Pariisi eeslinnas, teatasid prokuratuur ja politsei.

Haagi tribunali peaprokurör Serge Brammetz tervitas Kabuga vahistamist ja ütles, et see kinnitab, et kõik veresauna kahtlusalused jõuavad õigusemõistmise kätte.