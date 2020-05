Eurosaadik: EL vajab viie miljardi suurust strateegilist varufondi

«Mitte keegi meist, hoolimata sellest, kui rikkad me oleme, ei ole tegelikult võimelised tegelema kliimakatastroofi või pandeemiaga,» sõnas Ștefănuță väljaandele EURACTIV.

Tsentristlikku fraktsiooni Renew Europe saadik selgitas, et Euroopa vajab Ameerika Ühendriikide strateegilise fondi sarnast süsteemi, mis rahastab eriolukordadele vastavaid lennukeid, helikoptereid, meditsiiniseadmeid, ravimeid ja vaktsiine.

«Kui meil tuleb pandeemia järel suvel kliimasündmus, mis hävitab metsasid, nagu toimus Austraalias, siis tapab see Euroopa enesekindluse hoolimata sellest, kas see juhtub Kreekas, Austrias või Rumeenias,» märkis Ștefănuță.

Saadik lisas, et varasem 480 miljoni euro suurune eelarve ei ole olnud piisav, arvestades seda, et pelgalt kriisi ajal maskide ja hingamisaparaatide ostmiseks on olnud vaja 300 miljonit eurot lisaraha.