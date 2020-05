Trump vihjas võimalusele taastada osaliselt WHO rahastamine

Trumpi sõnul kirjeldab Fox News vaid üht võimalikku kontseptsiooni, mida praegu kaalutakse. Jutt on ettepanekust, mille kohaselt maksaks USA kümnendiku sellest, mis on makstud varasematel aastatel ning oleks võrreldav Hiina panusega.

President märkis, et lõplikku otsust ei ole veel langetatud ja maksed on hetkel endiselt külmutatud.

Trump teatas WHO rahastamise peatamises umbes kuu aega tagasi. Presidendi hinnangul oli organisatsioon muu hulgas varjanud koroonaviiruse leviku tõsidust enne, kui see Hiinast kogu ülejäänud maailma liikus.

«Tegelikkus seisneb selles, et WHO ei suutnud saada (COVID-19 kohta) adekvaatset teavet ja jagada seda õigeaegselt ja läbipaistvalt,» selgitas Trump tollal, lisades, et WHO ei pööranud tähelepanu teadetele võimalusest, et koroonaviirus levib inimeselt inimesele.