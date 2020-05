Ulatusliku viirusepuhangu keskmes olnud USA lennukikandjal on taas nakatunud 13 mereväelast

Reedel oli merevägi teinud ametliku avalduse viie meeskonnaliikme taasnakatumisest. Laupäeval aga teatas anonüümsust palunud USA mereväeohvitser, et positiivseks on osutunud veel kaheksa meremehe koroonaproov.

Meeskonnaliikmete testid on USA-s tekitanud küsimusi nakatunud sõjaväelaste teenistusse tagasivõtmise üle, kui teistkordne nakkus on võimalik. Samuti on seatud kahtluse alla testide täpsus.