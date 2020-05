Weber: Itaalia ja Hispaania ei tohi koroonaabiga lihtsalt eelarveauke lappida

Saksalasest Euroopa Parlamendi saadiku sõnul peaks abi saavad riigid andma läbipaistvuse tagamiseks ELile otseligipääsu oma andmetele.

«Ma ütlen selgelt: ei tohi juhtuda, et riigid nagu Itaalia või Hispaania kasutavad miljardiabi koroonakriisi tagajärgedega võitlemiseks mõeldud taastusfondist aukude lappimiseks oma majapidamiskuludes või pensionite maksmiseks. Meil on vaja ranget kontrolli, et raha kulutatakse reeglipäraselt,» lausus Weber usutluses Saksa ajalehele Welt am Sonntag.

EPP fraktsiooni juhi sõnul on selle tagamiseks vaja tugevdada ELi kontrollimehhanisme. «Euroopa inimesed mõistavad hädas kannatavatele ELi riikidele finatsabi andmist ainult siis, kui raha pruugitakse mõistlikult ja tulevikule mõeldes,» lisas Weber.

Weberi arvates peaks Euroopa Kontrollikojal, Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil olema õigus riikide kulutusi auditeerida.

Weber andis intervjuus ka mitu konkreetset soovitust, kuidas raha kasutamist kontrollida.

Tema arvates peaks Euroopa Kontrollikojal, Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil olema õigus riikide kulutusi auditeerida ning omada selleks liigipääsu dokumentidele, mis näitavad, kuidas iga riik on ELilt saadu raha pruukinud.

See tähendaks Weberi hinnangul, et EL ei peaks enam lihtsalt leppima andmetega, mida iga riik suvatseb neile esitada. «Näiteks selles kontekstis on minu usaldus Tšehhi peaministri [Andrej] Babiši suhtes äärmiselt piiratud,» tõi ta välja.

Moratoorium Hiina osturetkele

Ühtlasi soovitas Weber intervjuus seada rangemad mängureeglid ka Pekingile: tema arvates peaks EL kehtestama 12 kuuks keelu, mis ei lubaks Hiina kapitalil osta raskustesse sattunud või oma väärtust kaotanud ettevõtteid.

«Me peame tõdema, et Hiina ettevõtted, mida osaliselt toetatakse riigi rahaga, püüavad üha enam osta Euroopa ettevõtteid, mis on alates koroonakriisist odavalt saada või sattunud majandusrasklustesse. Me peame koordineeritult Euroopa tasandil esmalt seaduslikult takistama Hiina firmade osturetke ühe aasta jooksul kuni eeldatava koroonakriisi lõpuni ning kehtestama omamoodi müügimoratooriumi Euroopa ettevõtetele. Me peame ennast kaitsma,» lausus Weber.

Ta lubas ostukeelu kehtestamise nimel Brüsselis ka tööle asuda.