Briti opositsioon palub kirjas Barnier’le Brexiti üleminekuaja pikendamist

«Tekkimas on konsensus ning me loodame, et Ühendkuningriigi valitsus tunnistab peagi tegelikku olukorda. Nüüd on meie kõigi ühistes huvides leppida kokku ja tagada üleminekuperioodi pikendamine. See lubab neid detailseid ja otsustavaid kõnelusi pidada ajal, mil – me loodame – riikide valitsused ja Euroopa Liit ei ole täielikult hõivatud kohutava Covid-19 epideemiaga,» kirjutasid saadikud.