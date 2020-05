Eurovisiooni korraldab järgmisel aastal ikkagi Rotterdam

«Meie eesmärk on tagada, et 2021. aasta võistluse saaks korraldada tingimustes, mis kaitsevad kõigi sellel osalejate tervist.»

Eurovisiooni korraldust juhtiva Martin Österdahli sõnul on tähtis, et järgmise aasta võistluse osas hollandlastega kokkuleppele jõuti.

«Meil on hea meel, et saame nüüd edasi liikuda. On tõesti tähtis, et Eurovisiooni lauluvõistlus tuleval aastal naaseks,» märkis ta oma avalduses.