Kümme küsimust eestlasest euroametnikule: Helena Hinto

Vahepeale jääb palju sisulist tööd, mis suunavad üle 500 miljoni ELi kodaniku elu energeetikavaldkonnas, kuid ka leiamalt. Kuna volinike kolleegium on ühtne otsustuskogum nagu seda on Eesti valitsus, siis loomullikult peab meil olema oma arvamus ja positsioon näiteks nii meiega lähedalt seotud kliimapoliitikas, aga ka kaugemalt seotud tervishoiupoliitikas, seda eriti praeguses situatsioonis.

6. Kuidas on koroonakriis teie töö- ja elukorraldust muutnud?

Nagu paljuski igal pool toimub ka Euroopa Komisjoni töö suuresti kodukontoris ja videokohtumiste kaudu. Kohal käivad need, kelle tööülesanded on hädavajalikud komisjoni töö käimashoidmiseks. Volinike kabinetid kuuluvad samuti selle nimetaja alla.

Siiski on inimeste tervise kaitsmise nimel ka meie puhul nii palju kui võimalik eelistatud kodutöö. See tähendab, et kontoris käin aegajalt ühel või teisel päeval nädalas. Küll aga tekib neil päevadel kontoris tunne nagu töötaks nädalavahetusel: näeb vaid üksikuid inimesi.

Olen tähele pannud, et kodukontor on suuresti kaotanud piiri era- ja tööelu vahel. Mitte kõik inimesed ei saa töötada tavapärastel töötundidel. Olgu siis põhjuseks see, et serverid ei pea nõudlusele vastu ning inimestel puudub tippajal ühendus oma e-meilidele ja komisjoni infosüsteemidele, või vajadus tegeleda laste koduõppega. Seetõttu on tavapärane, et varahommikus ja hilisõhtud on tavalised kiired tööajad.

Samuti lisab koormust muidugi asjaolu, et komisjonis on kriisi ajal kiirem kui kunagi varem. Kui tavapäraselt tuleb komisjon uute ettepanekutega välja iganädalaselt, siis kriisi ajal räägime mitmetest kriisimeetmetest igapäevaselt.

See kiirus, millega komisjoni otsustusprotsessid on käima hakanud, on midagi täiesti uut. Tuleb vaid loota, et me õpime sellest ning jätkame efektiivselt ka siis kui tagasi normaalsesse oleme saanud pöörduda. Loodetavasti küll enam mitte nii palju öötundide ja nädalavahetuste arvelt.

7. Mis on teie suurim avastus seoses koroonakriisis muutunud elukorraldusega?

Ma oskan päris hästi süüa teha. Ma olen alati püüdnud koduses toidutegemisest lihtsalt ja kiirelt läbi saada. Maitselamused on jäänud pigem restoranidesse ja sõprade kodudesse, kes naudivad toidu tegemist. Nüüd aga on mõlemaga suhteliselt kehvasti ja pidin ise asja käsile võtma. Tuleb välja, et kui retseptiraamatust veidi inspiratsiooni otsida, siis ei tulemus üldse halb.

Mis seostub minu teise avastusega, et kuigi toiduaineid tuleb osta rohkem ja mitmekesisemalt kui kunagi varem ja köögis on seetõttu vaja uusi vahendeid, siis muid asju on elus siiski vaja väga vähe.

8. Mis on teie kõige suurem mure seoses koroonakriisiga?