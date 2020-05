Belgia alustab esmaspäeval piirangute leevendamise teist etappi

Turud avavad samuti osaliselt tegevuse, kuid tingimusel, et kauplejaid ei ole üle 50.

Alates esmaspäevast on lubatud kollektiivne sportimine välitingimustes, kuid osalejaid ei tohi olla üle 20.

Abiellumise ja matusetseremooniatele on lubatud maksimaalselt 30 inimest, kuid keelatud on pärast tseremooniat koos istuda.

Piirangute leevendamise järgmine, kolmas etapp kuulutatakse välja 8. juunil. Valitsus on aga hoiatanud, et see sõltub suuresti epidemioloogilise olukorra arengust ja varasemate leevenduste tulemustest.