Prantsusmaal tõusis koroonasurmade arv üle 28 000

Ööpäevaga lisandus 483 COVID-19 ohvrit, mis on mitme nädala kõrgeim näitaja. Lisandusid peamiselt surmad hooldekodudes - 429 surma. Haiglates suri ainult 54 koroonapatsienti.

Koroonaviirus on nüüd nõudnud Prantsusmaal 28 108 inimese elu.

Prantsusmaa terviseamet ei osanud uudisteagentuurile AFP selgitada, miks kasvas ootamatult surmade arv hooldekodudes. Nende sõnul on tegemist piirkondlike tervishoiuvõimude edastatavate andmetega, mida on viimastel päevadel korduvalt korrigeeritud.

Viimastel päevadel on avastatud koroonapuhangud ka kahes tapamajas.

Üks tapamaja asub Orléansi linna lähedal Val de Loire' piirkonnas. Teine aga Loode-Prantsusmaal Bretagne'is. Neis on avastatud ühtekokku ligi 100 koroonanakkusega töötajat.

Alates koroonaviiruse saabumisest Prantsusmaale on haiglaravi vajanud 98 569 nakatunut, neist 17 500 on vajanud intensiivravi. Haiglatest on tervenenult välja kirjutatud üle 61 000 inimese.