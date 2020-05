Euroopa Ravimiamet võib kiirkorras anda loa remdesiviiri müügiks

Rasi sõnul oleks tegu esialgse heakskiiduga USA ravimifirma Gilead Sciences poolt välja arendatud remdesiviiri müügiks, et selle abil ravida Covid-19 patsiente. «Võib juhtuda, et tingimuslik müügiluba antakse lähipäevil,» vahendas Reuters Rasi sõnu Euroopa Parlamendis.

Euroopa Ravimiameti juht Guido Rasi. FOTO: PETER DEJONG/AP/Scanpix

Tingimuslik luba tähendaks, et ravimit lubatakse ühe aasta vältel Euroopa Liidu liikmesriikides müüa veel enne, kui andmed selle efektiivsuse ja võimalike kõrvalmõjude kohta on täielikult selged. Reutersi andmeil tähendaks luba, et EL liiguks kiiresti edasi autoriseerimisprotsessi järgmisse faasi.

Euroopa Ravimiamet on juba praeguseks andnud loa remdesiviiri Covid-19 patsientidele erandkorras manustada, kuid ravimi müügile ei ole heakskiitu antud. Sarnase erakorralise heakskiidu andis ravimile pärast Gileadi poolt esitatud andmetega tutvumist ka USA Toidu- ja ravimiamet. Ravimifirma enda kliiniliste uuringute käigus selgus, et ravimist on olnud abi Covid-19 patsientide ravimisel.

Remdesiviir arendati 2015. aastal USAs välja Ebola ravimiseks. Kuigi mõnede ekspertide sõnul on sellest abi Covid-19 ravis, ei ole ravimi mõju veel selge.

USA juhtiv epidemioloog Anthony Fauci teatas aprilli lõpus pärast USA kliinilise uuringu tulemuste selgumist, et ravim võib aidata paranemist kiirendada, kuna see suudab viiruse blokeerida.

DW teatel näitasid nii USAs kui ka Hiinas Wuhanis tehtud katsed, et ravim on mõõdukalt efektiivne ning vähendab mõnevõrra surmajuhtumite arvu. Leiti, et see võib haiguse kestvust mõne päeva võrra lühendada.