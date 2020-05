USAs korraldas koroonapiirangute peale vihastanud mees matšeeterünnaku

Politsei lisas, et 35-aastane Edwards leiti kolm minutit hiljem tänavalt, kus ta end vabatahtlikult võimudele üles andis. Uurijate sõnul pani kodutu Edwards rünnaku toime seetõttu, et ta on vihane koroonapiirangute pärast, mis on temalt võtnud ligipääsu kodutute varjupaigale. USA Today märgib aga, et kodututele öömaja pakkuva Nashville Rescue Missioni kodulehe teatel on abiorganisatsioon koroonakriisi ajal jätkanud abivajajatele öömaja pakkumist.