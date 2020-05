Merkel ja Macron käisid välja 500 miljardi eurose taastumisfondi idee

Euroopa on välja tulemas koroonaviiruse pidurdamiseks kehtestatud piirangutest, mis on andnud hoobi majandustele ja toonud silmapiirile pikema majanduslanguse võimaluse.

Macron kinnitas, et taastumisfondist osa saavad riigid ei seisa silmitsi kohustusega saadud abi tagasi maksta.

«Oleme veendunud, et see pole mitte üksnes aus, aga ka vajalik, muuta kättesaadavaks rahalised vahendid, mille me järk-järgult mitme järgneva Euroopa Liidu eelarvega tagasi maksame,» ütles Merkel.