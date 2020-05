Trump ähvardas alaliselt külmutada WHO rahastamise

Esmaspäeval edastas Trump Twitteris fotod kirjast, mille ta saatis WHO peadirektorile Tedros Adhanom Ghebreyesusele. USA presidendi sõnul tõi ta kirjas näited WHO puudustest pandeemia kriisijuhtimises.

«On selge, et teie ja teie organisatsiooni korduvad eksisammud reageerimisel pandeemiale on läinud maailmale rängalt maksma. Maailma Terviseorganisatsiooni ainus tee edasi on see, kui ta tegelikult demonstreerib sõltumatust Hiinast,» ütles Trump kirjas.