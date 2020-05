Trump võtab koroonaviiruse ennetamiseks tõestamata mõjuga ravimit

«Minu tõendid on siin: ma saan selle kohta palju positiivseid kõnesid. Ma olen kuulnud palju häid lugusid ja kui see ei ole hea, ütlen ma teile otse, et viga see mulle ei tee,» teatas president tablettide tarbimisest rääkides. Valge Maja arst teatas hiljem, et Trumpil pole sümptomeid olnud ning kõik presidendilt võetud proovid on osutunud negatiivseteks.

USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) andis aprillis välja hoiatuse malaariarohtude hüdroksüklorokviini ja klorokviini kohta. Ravimeid oli juba varem koroonapatsientide ravis USAs laialdaselt kasutatud, kuigi puudus tõestus nende efektiivsuse kohta. Samuti kiitis president Trump oma pressikonverentsidel pidevalt malaariaravimeid.

FDA hoiatas, et need rohud võivad koroonapatsientidel põhjustada südametegevuse ebakorrapärasusi. Öeldi, et neid ravimeid tuleks kasutada vaid kliiniliste uuringute käigus või haiglates, kus on võimalik patsientide südametöö tähelepanelik jälgimine.

New York Timesi teatel ütles mitu arsti, et presidendi soovitus on murettekitav. Eelkõige seetõttu, et ta soovitas avalikkusele ravimit, mille efektiivsus pole kinnitust leidnud ja mille kasutamine kätkeb ohte.

Südamearst Steven E. Nissen ütles lehele, et on korduvalt ravinud eluohtlike rütmihäiretega inimesi. «See on surmav. Mu mure on, et avalikkus ei kuula hüdroksüklorokviini kasutamisega seotud kommentaare ja arvab lihtsalt, et selle ravimi võtmine Covid-19 ennetamiseks on täiesti ohutu. Tegelikult on tõsised ohud.»

Arst selgitas, et hüdroksüklorokviin on turul kättesaadav seetõttu, et sellega saab ravida luupust ja reumatoidartriiti. Vähem tõsiste haiguste raviks kasutatud sama ohtlike kõrvalmõjudega ravimid on aga turult kõrvaldatud.

Kuigi Trump ei olnud mõne nädala jooksul väidetavast imeravimist rääkinud, teatas ta eile ajakirjanikele, et on seda ise paari nädala jooksul tarvitanud. Heakskiidu on andnud Valge Maja arst Sean Conley, kes teatas eile avalduses: «Pärast arutelusid hüdroksüklorokviini poolt ja vastu leidsime, et võimalik kasu kaalub üles suhtelised riskid.»

Hüdroksüklorokviini laboriuuringud tekitasid lootust, kuna paistis võimalik, et ravimi abil on võimalik viirus blokeerida. Inimkatsed on aga pettumust valmistanud ning näidanud, et südameprobleemidega inimeste jaoks võivad ravimi kasutamisega kaasneda tõsised kõrvalmõjud.