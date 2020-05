Kohaliku politsei teatel on juhtumiga seoses vahistatud kolm inimest. Neist kaks on tapetud naiste sugulased, kolmas vahistatu on sotsiaalmeedias levinud video autor. CNNi teatel on kinni peetud ühe ohvri isa ja teise ohvri vend, kes mõrvade korraldamise ka üles tunnistasid. RFE/RL teatas aga, et tapja on endiselt vabaduses. Taga otsitakse veel kaht pereliiget, kes võisid mõrvadega seotud olla.