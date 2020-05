Indias tõusis koroonanakkuste arv üle 100 000

India tervishoiuministeerium teatas teisipäeval, et riigis on ühtekokku 101 139 nakkusjuhtumit ja 3163 koroonasurma. Pea 39 000 inimest on haigusest tervenenud.

Möödunud nädalast alates on Indias registreeritud keskmiselt 4000 uut nakatunut päevas. Kõige hullem on olukord Maharashtra osariigis, kes on teada andnud enam kui 35 000 nakatunust ja 1249 koroonasurmast.

Hiljutise suurenenud registreeritud nakatunute arvu tõusu põhjuseks peetakse suuremat testimist. Kuid tervishoiueksperdid kardavad, et Indias on selles osas endiselt suur mahajäämus.

Riik on üks madalaima testimiste arvuga riike maailmas. 1000 inimese kohta on tehtud 1,5 koroonatesti. USA-s on see näitaja 32.