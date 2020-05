Lõuna-Aasiale lähenev tsüklon paneb inimesed karmi valiku ette

Torm Amphan peaks prognooside põhjal maabuma homme õhtul Ida-Indias ja Bangladeshis tuulepuhangutega kuni 51 meetrit sekundis, tuues kaasa mitme meetri kõrgused lained.

Bangladeshi võimud kardavad, et see on võimsaim tsüklon pärast 2007. aastal riiki laastanud tormi Sidr, mis nõudis 3500 inimese elu. Eriti tõsist hävitustööd tegi toona tulvavesi.

Kriisiohjeministeeriumi kantsler Enamur Rahman ütles täna, et madalamatelt aladelt on juba evakueeritud mitu tuhat inimest. «Me evakueerime 2,2 miljonit ja püüame jätta ohvrite arvu nulli,» ütles ta.

Koroonapandeemia tõttu kehtestatud sotsiaalse distantseerumise reeglite täitmiseks on tormivarjendite arvu kahekordistatud koolimajade kasutuselevõtmisega, ütles Rahman ja lisas, et maskid on kõigil kohustuslikud. «Meil on varjendites eraldi isolatsiooniruumid tuvastatud patsientidele.»

Bangladeshi Barisali provintsi ametnik Yamin Chowdhury ütles, et rannavalve aitab tuhandeid inimesi kaugematelt saartelt ära tuua. Kalapaadid on saanud käsu kaldale naasta ning kõik sadamad suletakse.

«Bangladeshi rannikuelanikud seisavad võimatu valiku ees,» ütles katoliikliku päästeteenistuse liige Snigdha Chakraborty. Evakuatsioonikeskustes on vähe ruumi ja inimesed peavad otsustama, kas jääda oma koju tormi meelevalda või minna varjendisse, kus ähvardab koroonaviirusse nakatumine.

India Lääne-Bengali osariigi rannikualadelt ja Sundarbani mangroovimetsade piirkonnast on evakueeritud üle 200 000 inimese.

«Võimud jagavad maske ja puhastusvahendeid ning püüavad korraldada asja nii, et inimesed saaksid üksteisest ohutusse kaugusse hoiduda,» sõnas osariigi ametnik Manturam Pakhira.

Odisha osariigis on evakueeritud 20 000 inimest. Päästeametnike sõnul evakueeritakse veel inimesi, kui see vajalikuks osutub. «Rannikul ei lubata mitte kellelgi jääda rookatusega onni,» selgitas päästeametnik Pradeep Kumar Jena.

Ta lisas, et nõutava inimestevahelise kauguse saavutamiseks on kasutusele võetud ajutised varjendid, nii et osariik on valmis majutama kuni 1,1 miljonit inimest.

Bangladeshi madalad rannikualad, kus elab 30 miljonit inimest, ja India idaosa on sageli tsüklonite meelevallas. Viimastel kümnenditel on seal tormide tagajärjel hukkunud sadu tuhandeid inimesi.