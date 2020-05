Dagestani katastroof paljastas Venemaa valed koroonaandmed

Juba päevi on räägitud koroonaohvrite arvu massilisest suurenemisest ja haiglate ülekoormusest moslemienamusega regioonis. Kohalikud meditsiinitöötajad on sotsiaalmeedias esinenud meeleheitlike abipalvetega.

Regiooni tervishoiuministri Džamaludin Gadžiibragimovi sõnul on seal kopsupõletiku tõttu surnud 657 inimest, nende seas 40 meedikut. Gadžiibragimov ütles pühapäeval kohalikule meediale antud intervjuus, et tema piirkonnas on nakatunud vähemalt 13 000 inimest. Venemaa ametliku statistika kohaselt on aga Dagestanis viiruse tagajärjel surnud vaid 29 inimest.