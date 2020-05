WHO riigid leppisid kokku koroonaviirusele reageerimise sõltumatus uurimises

Esmakordselt virtuaalselt peetud WHO aastakoosolekul osalenud riigid võtsid konsensusega vastu resolutsiooni, milles ärgitatakse kriisi ühiselt lahendama.

Euroopa Liidu esitatud resolutsioonis nõutakse nüüdseks 4,8 miljonit inimest nakatanud ja rohkem kui 318 000 surma põhjustanud koroonaviirusele rahvusvahelise reageerimise «erapooletut, sõltumatut ja igakülgset hindamist».

Uurimine peaks hõlmama ka WHO tegevust ja Covid-19 pandeemiaks valmistumise ajatelge.

USA ei löönud konsensusest lahku, nagu paljud arvasid süüdistuste põhjal, mille Washington esmaspäeval WHO-le ja Hiinale esitas.

USA president Donald Trump ähvardas esmaspäeval Ühendriigid WHO-st välja viia, süüdistades organisatsiooni vooruse leviku varjamises ja väites, et WHO on Hiina marionett.

USA tervishoiuminister Alex Azar väitis, et WHO suutmatust hankida ja edastada olulist teavet Covid-19 kohta on osutunud surmatoovaks.

«Peame olema ausad esmase põhjuse suhtes, mille tõttu see haiguspuhang kontrolli alt väljus. See oli organisatsiooni ebaõnnestumine hankida maailmale vajalikku teavet ja see läbikukkumine maksis palju elusid,» sõnas Azar videopöördumises ning nõudis WHO pandeemiale vastamise iga aspekti sõltumatut ülevaatamist.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus tervitas esmaspäeval uurimise soovi, kuid kinnitas, et kogu organisatsiooni ümberkorraldamine ei ole vajalik.