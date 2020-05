Enamik hispaanlasi toetab karmide meetmete jätkamist

Kuus vastanut kümnest arvas, et 14. märtsil kehtestatud ja nüüd aeglaselt leevendatud meetmeid tuleks pikendada. 29 protsenti ütles, et nad tahavad rohkem liikumisvabadust.

Peaminister Pedro Sáncheze toimetuleku osas kriisiga on rahvas lõhenenud. 46 protsenti ütleb, et neil on tema poliitika suhtes suur või üsna suur usaldus, aga 48 protsenti leiab, et usaldust on vähe või see puudub.