Rootsi laiendab koroonatestide tegemist

Rootsi ei ole kehtestanud erakorralisi liikumispiiranguid ja teisi meetmeid, mida on näha üle kogu Euroopa, kuid on kutsunud inimesi järgima ametlikke soovitusi ja käituma vastutustundlikult.

Koroonatestide tegemine on seni piirdunud peamiselt tervishoiutöötajate ja haiglaravi vajavate patsientidega.

Valitsus soovitab praegu, et kõik, kellel on koroonaviiruse haigusnähud, peaksid koju jääma.

Kõrgeima prioriteediga on patsiendid haiglates ja riskirühmadesse kuuluvad inimesed. Neile järgnevad tervishoiutöötajad ja töötajad erinevates elutähtsates valdkondades nagu korrakaitse ja taristud.

Hallengren ütles, et kõrgeima prioriteedi hulka tuleks arvata inimesed, kellel on koroonaviiruse sümptomid, millega tuleb tegelda, kuid mis ei vaja hospitaliseerimist.

Rootsi valitsus ütles aprilli keskel, et kavatseb oluliselt suurendada testimist, kuni 100 000 inimeseni nädalas, kuid selle plaani täideviimisega on raskusi.

«Testimisvõimekus on olemas, kuid endiselt on raskusi seda ümbritseva logistikaga,» ütles Harriet Wallberg, kes nimetati mai alguses riigi koroonatestimise koordinaatoriks.

Eelmisel nädalal tehti üle 32 000 testi ning ühtekokku on testitud ligi 210 000 inimest.

Rootsi teatas teisipäeval, et riigis on leidnud kinnitust 30 799 inimese nakatumine koroonaviirusesse, COVID-19 on seni nõudnud 3743 inimelu.