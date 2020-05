Suurbritannia koroonaohvrite arv tõusis üle 41 000

Ohvritest peaaegu 10 000 on surnud Inglismaa ja Walesi hooldekodudes.

Riikliku statistikaameti (ONS) andmetel on registreeritud 41 020 koroonaviirusest põhjustatud surma. See tähendab, et tegelik arv võib olla suurem, sest viimase 10 päeva surmajuhtumid andmetes ei kajastu.