Prantsusmaal suri ööpäevaga koroonaviirusesse 125 inimest

Tervishoiuministeeriumi teatel on jätkuvalt vähenemas intensiivravil olevate inimeste arv, keda on 125 vähem päev varasemast.

Minister tunnistas usutluses raadiojaamale RTL, et koolidesse naasmise järel on osa lapsi sattunud nakatumisohtu. Minister kinnitas, et koolid, kus nakkused on kinnitust leidnud, suletakse viivitamatult.