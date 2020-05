Guterres hoiatas viiruse põhjustatud äärmusliku vaesuse eest Aafrikas

«Pandeemia ohustab Aafrika edusamme. See süvendab kaua püsinud ebavõrdsust ja suurendab nälga, alatoitumust ja haavatavaust haiguste suhtes,» ütles Guterres ÜRO uuringule lisatud avalduses koos soovitustega Aafrikale.

Õnnitledes Aafrikat kiire reageerimise eest pandeemiale, mis on nõudnud kogu mandril rohkem kui 2500 inimelu, märkis Guterres, et praeguse seisuga on teadaolevaid juhtumeid vähem kui kardetud.