Trump: esikoht koroonajuhtumite arvult on aumärk

USAs on avastatud 1,5 miljonit koroonaviirusesse nakatumist, surnud on pea 92 000 inimest. 300 000 kinnitatud nakatumisega on maailmas teisel kohal Venemaa, kus on aga ametlike andmete tõepärasuse kohta esitatud tõsiseid küsimusi.

Trump ütles valitsuskabineti kohtumise alguses ajakirjanikele: «Muide, teate, kui te ütlete, et me juhime juhtumitega, siis sellepärast, et meil on rohkem testimisi kui kellelgi teisel.» President jätkas: «Seega kui meil on palju juhtumeid, siis ei näe ma seda halva asjana. Vaatan seda mõnes mõttes hea asjana, kuna see tähendab, et meie testimine on palju parem. Näen seda aumärgina. Tõesti, see on aumärk. See on suur tunnustus testimisele ja kogu tööle, mida paljud professionaalid on teinud.»

Haiguste kontrolli ja tõrje keskuse (CDC) andmeil on USAs tehtud 12,6 miljonit koroonaviiruse testi. BBC teatel on USA küll tehtud testide koguarvult maailmas esikohal, kuid 1000 elaniku kohta tehtud testide arvult ollakse maailmas alles 16. positsioonil.

Oxfordi ülikooli juures tegutseva Our World in Data andmeil testib USA 35,75 inimest 1000 elaniku kohta. Our World in Data tabel annab ülekaaluka esikoha Islandile, Eesti on sealses järjestuses neljandal kohal 53,85 koroonatestiga tuhande inimese kohta.

Vabatahtlike ühenduste andmeil on USA viimase nädala jooksul teinud päevas umbes 300 000 – 400 000 koroonatesti, kuid Harvardi globaalse tervise instituudi professor Ashish Jha ütles möödunud nädalal Kongressile, et riigi turvaliseks taasavamiseks on päevas vaja teha 900 000 testi.

Koroonaproovide küsimus on tekitanud paksu pahandust USA poliitikute seas. Ajal, mil Trump kiidab USA testimisvõimekust, on näiteks tema erakonnakaaslane Mitt Romney öelnud, et riigil ei ole mitte midagi tähistada, kuna veebruaris ja märtsis toimus paigalseis.

Demokraatide rahvuskomitee kritiseeris Trumpi avaldust, teatades Twitteris, et 1,5 miljonit Covid-19 juhtumit USA-s on juhtimise täielik läbikukkumine.

Politico teatel on eksperdid avaldanud arvamust, et just administratsiooni vead seoses testimisega olid põhjus, miks viirus jõudis märkamatult levida üle riigi veel enne, kui osariikide juhid piirangutele isegi mõtlema hakkasid.