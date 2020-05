Brasiilia liigub kindlal sammul katastroofi poole

271 885 nakatumisega ollakse Johns Hopkinsi ülikooli andmete järgi maailmas kolmandal kohal, Brasiiliat edestavad vaid USA ja Venemaa. 17 983 surmajuhtumiga ollakse ka koroonasurmade arvestuses kõrgel kuuendal kohal. Kuna aga teste tehakse Brasiilias vähe, on eksperdid hoiatanud, et tegelik nakatunute arv võib olla isegi kuni 15 korda suurem.

Hoolimata sellest, et eile ületas päevane nakatunute arv Brasiilias esmakordselt 1000 piiri, keeldub paremäärmuslasest president Bolsonaro karantiinireegleid kehtestamast, kuna tema hinnangul on see üle maailma rohkem kui 323 000 inimest tapnud viirus kõigest väike gripp.