Venemaal registreeriti rekordiline ööpäevane koroonasurmade arv

Kokku on nüüd Venemaal COVID-19 tagajärjel surnud 2972 inimest, koroonaviirusega nakatunuid on tuvastatud 308 705.

Ööpäevaga lisandus 8764 uut nakatunut, mis on madalaim arv pärast 1. maid.

Venemaal on registreeritud vähem surmajuhtumeid kui teistes suure nakatunute arvuga riikides, aga paljud kahtlevad ametlike andmete õigsuses ja süüdistavad võime nende puudulikus esitamises, et kriisi ulatust väiksemana näidata.

Tervishoiuametnike sõnul on ametlik koroonasurmade arv väiksem kui USA-s ja mitmes Euroopa riigis sellepärast, et arvesse võetakse ainult otseselt viiruse põhjustatud juhtumid.

Öeldakse ka, et kuna viirus jõudis Venemaale hiljem, oli neil rohkem aega haiglaid ette valmistada ja ulatuslik testimine käivitada.

Kolmapäeval teatas Venemaa esmakordselt, et viimase ööpäeva jooksul paranenute arv – 9262 – on suurem kui positiivse testitulemuse saanute oma. Aktiivsete haigusjuhtude arv on langenud 633-ni.