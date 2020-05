100-aastane koroonakangelane Tom Moore lüüakse rüütliks

Mäletatavasti lubas sõjaveteran enne 100-aastaseks saamist kõndida oma aias 100 ringi ning palus inimestel annetada raha NHSile. Kapten Moore lootis tervishoiutöötajate toetuseks kokku koguda 1000 naela, kuid see eesmärk täitus juba esimese ööpäevaga. Tema üleskutse muutus erakordselt populaarseks ja lõpuks suutis vapper vanahärra annetustena koguda üle 33 miljoni naela. Kui ta 16. aprillil oma 100. ringi lõpetas, tervitas teda Yorkshire’i rügemendi 1. pataljoni auvahtkond.

Kui 30. aprillil ehk Moore’i 100. sünnipäeval nimetati ta Harrogate’i armeekolledži aukoloneliks, siis nüüd saab talle osaks veelgi suurem au. Peaminister Boris Johnsoni ettepanekul lüüakse vanahärra rüütliks. Kuninganna Elizabeth II on oma nõusoleku juba andnud, täna tuleb otsuse kohta ka ametlik kinnitus, teatas BBC.

«Kolonel Tomi fantastiline aktsioon lõi rekordeid, inspireeris kogu riiki ning andis meile kõigile valguskiire koroonaviiruse udus. Kõigi nimel, keda see imeline lugu liigutanud on, tahan ma avaldada suurt tänu. Ta on tõeline rahvuslik aare,» teatas peaminister Johnson avalduses.