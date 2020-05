Aasia riigid avastavad pandeemia positiivseid mõjusid

Muidu liiklusõnnetustes kannatanutele abi pakkuvatel Tai meedikutel on tänu pandeemiale väljakutsete vahel sootuks rohkem vaba aega.

Ajal mil mitmed Aasia riigid hindavad pandeemiast põhjustatud kahjusid, on avastatud, et maailma raputav koroonaviirus ja sellega kaasnenud piirangud on endaga kaasa toonud ka midagi positiivset.