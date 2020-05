ECDC direktor: Euroopa peab teiseks laineks valmistuma

«Minu hinnangul on küsimus selles, millal see tuleb ja kui suur see on,» ütles Ammon intervjuus Briti ajalehele The Guardian. Tema sõnul on olenevalt riigist immuunsus 2-14 protsendil inimestest, mis tähendab, et suurem osa eurooplastest on viirusele endiselt vastuvõtlikud.

«Viirus on meie ümber. Ma ei taha kuulutada viimsetpäeva, aga arvan, et peame olema realistlikud. Praegu ei ole aeg täielikult lõdvestuda,» hoiatas Ammon, kelle hinnangul ei ole teise laine vältimine võimatu, kuid see nõuaks ranget piirangute jälgimist.

Kuigi Euroopa tervikuna on viiruse haripunkti ületanud ja praeguseks on riigid asunud piiranguid leevendama, ei ole oht veel möödas. Guardiani teatel on Ammoni ülesandeks praegu just piirangute leevendamise hindamine ja ohumärkide avastamine.

Tema hinnangul on aga Euroopa suutnud tuvastada vaid osa nakatumistest ja viiruse tegelik ulatus on märksa suurem.

Ta meenutas intervjuus, kuidas alles jaanuari lõpus sai selgeks, et Wuhanis surmajuhtumeid põhjustanud viirus võib kanduda inimeselt inimesele. ECDC soovitas viiruse olemuse selgudes Euroopa riikide valitsustel tervishoiusüsteemide võimekust suurendada, et vältida ülekoormust haiglates. Paraku tuli esimene suurem näide haiglate ülekoormusest juba veidi aega hiljem Põhja-Itaaliast.

Kuigi Ammoni sõnul üritati riikidele selgeks teha, et plaanid tuleb kiirkorras üle vaadata ning haiglate valmisolekut suurendada, šokeeris valitsusi tõenäoliselt see, kui kiiresti nakatunute arv kasvas. «Olukord on väga erinev sõltuvalt sellest, kas pead voodikohtade arvu suurendama kahe nädala või hoopis kahe päevaga,» tõdes ta.

Ta usub, et kui kriisile tagasi vaadatakse, siis nähakse viiruse leviku saatusliku punktina inimeste naasmist suusapuhkustelt märtsi esimesel nädalal. Itaalia ja Austria suusakeskused olid viiruse jaoks ideaalsed kohad. «Ma olen päris kindel, et see aitas kaasa viiruse laialdasele levikule Euroopas,» rääkis ta.

Kuigi Ammoni arvates panevad piirangud proovile inimeste vastupidavuse, on endiselt küsimus selles, kas karantiin kehtestati liiga hilja. Kuigi varem piirangute kehtestamisega oleks võinud kahjusid piirata, siis leidis ekspert, et kuna reeglid olid sedavõrd ootamatud ja karmid, siis paraku oli vaja Euroopal õppida Põhja-Itaalia näitest, et nende vajalikkust päriselt mõista.