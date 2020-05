USA B-1 pommitajad olid lennuõppusel Rootsis ja Norras

Õppustest esimesena teatanud ajalehe Dagens Nyheteri sõnul oli tegu esimese korraga, mil need kaugpommitajad Rootsi õhuruumis harjutasid.

«Tegemist on loomulikult julgeolekupoliitilise signaaliga, mis meie arvates aitab kaasa regiooni stabiliseerimisele,» selgitas Hultqvist ajalehele.

Tema sõnul on suhe Ühendriikidega oluline nii Rootsile kui kogu Euroopale. Hultqvist meenutas ka, et Rootsil, Soomel ja USA-l on kolmepoolne kaitsekoostöö kokkulepe.