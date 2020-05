Stockholmis on ühel inimesel viiest tekkinud viiruse antikehad

Riigi tervishoiuameti uuring näitab, et 7.3 protsendil Stockholmis juhuslikult valitud inimestest leiti aprilli viimasel nädalal võetud proovide käigus viiruse antikehi. Stockholm on riigi viirusest enim kannatada saanud piirkond.

«Need arvud näitavad epideemia olukorda aprilli alguses, sest kulub mõni nädal, enne kui keha immuunsüsteem antikehad välja arendab,» ütles riigi tervishoiuamet oma avalduses.

Vastates pressikonverentsil esitatud küsimusele, ütles riigi peaepidemioloog Anders Tegnell, et usub, et praeguseks on «veidi üle 20 protsendi» Stockholmi elanikest viirusega nakatunud. Stockholmis tuvastati enam kui kolmandik riigis registreeritud nakkusjuhtudest.

Kokku analüüsiti 1104 antikeha proovi.

Mujal riigis oli proovi andnud inimeste arv, kelle verest leiti antikehi, palju madalam. Riigi lõunaosas 4.2 protsenti ja Göteborgi piirkonnas 3.7 protsenti.

Tulemused näitasid ka seda, et viirus levis enim 20-64 vanuste inimeste hulgas, kelles 6.7 protsendil olid välja arenenud antikehad, võrreldes 2.7 protsendiga vanuserühmas 65 ja vanemad.

Tegnell lausus, et see on «märk sellest, et see rühm tegutses üsna hästi, hoides end isoleeritu ja kaitstuna.»

Samal ajal oli 4.7 protsendil vanuserühmas null kuni 19 eluaastat arenenud antikehad, mis Tegnelli sõnul näitas «seda, mida oleme kogu aeg rääkinud, et see pole koht, kus näeme viiruse suurt levikut.»

Rootsi ei rakendanud erakorralisi liikumispiiranguid, nagu ülejäänud Euroopa, kuid julgustas inimesi hügieeninõuetest kinni pidama, järgima sotsiaalse vahemaa soovitusi ning käituma vastutustundlikult.

Rootsi lähenemist uuele koroonaviirusele kritiseeriti nii kodus kui välismaal, eriti kuna riigi koroonasurmade arv oli märkimisväärselt suurem teistest Põhjala riikidest, kes kõik rakendasid karmimaid liikumispiiranguid.

Ehkki seni on ebaselge, kas antikehade teke tähendab ka, et inimesel areneb teatud immuunsus, peaks see teoorias nii olema ja aitama seega kaasa viiruse leviku piiramisele.

Kolmapäeval teatas Rootsi kokku 31 523 uude koroonaviirusesse nakatunust ning 3831 koroonasurmast.