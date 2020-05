Peruu tegi kõike algusest peale õigesti: juba 16. märtsil ehk palju varem kui teised Lõuna-Ameerika riigid kuulutasid Lima võimud välja karantiini. Ometi on riigis nüüd surnud üle 3000 inimese ning nakatunuid on üle 104 000, kuid ilmselt on teist samapalju tuvastamata juhte. Riigi ametnikud räägivad rängimast haiguspuhangust viimasel poole tuhandel aastal.