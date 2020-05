Millest kõneleb nakatumine viiruse katselaboriks kujunenud kruiisilaeval?

Haiguspuhang suurel luksuslaeval kinnitab, et Covid-19 võib kulgeda äärmiselt leebelt, põhjustades vaid kurguvalu, kuiva köha ja nohu, ilma et tekiks palavik või alumiste hingamisteede vaevused, selgub ajakirja Emerging Infectious Diseases juuni numbris avaldatud teadustööst.

Kruiisilaeval tuvastatud juhtumite põhjal tehtud uurimus kinnitab Jaapani teadlaste sõnul selgelt, et esialgne seisukoht, et Covid-19 väljendub peamiselt kopsupõletikuna, on ekslik.