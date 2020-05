Ümberkaudsetel põldudel on näha kummargil maaharijate siluetid – inimesed on ametis enne vihmade saabumist maha külvatud sorgo ja maisi kastmisega. Peagi peletavad pilved haramattani – igal aastal Sahara kõrbest lõuna suunas puhuva lämmatava tuule – üles keerutatud tolmu.

Esmapilgul tundub, et Togo põhjanurgas asuvas Yemboates ei juhtu kunagi midagi tähelepanuväärset.

Ometi on vähem kui 30 kilomeetri kaugusel teisel pool piiri Burkina Faso idaosas kehtestanud džihadistid ja muud mässuliste rühmitused oma brutaalse hirmuvalitsuse. Need politseinikud, arstid ja õpetajad, kes on selle eest põgenenud, otsitakse üles ja tapetakse elajalikul kombel.