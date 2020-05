Ungari sulgeb "transiiditsoonide" põgenikelaagrid

«Transiiditsoon oli lahendus, mis kaitses Ungari piire ja Euroopa Kohtu otsus selles kaasuses on kahetsusväärne. Kuna Ungari on kohustatud otsust järgima, ei saa me teha midagi peale transiiditsoonide kõrvaldamise,» ütles Ungari peaministri kantselei minister Gergely Gulyás.

Ta lisas, et 280 inimest viiakse neljapäeval Serbia piiril asuvatest laagritest asüülikeskustesse.

Gulyási sõnul peavad inimesed, kes tahavad Ungarilt asüüli paluda, tegema seda edaspidi Ungari diplomaatilistes esindustes teistes riikides.

Euroopa Liidu kõrgeim kohus otsustas läinud nädalal, et asüülitaotlejate hoidmine Ungari transiiditsoonides on võrdväärne kinnipidamisega, mida on lubatud teha maksimaalselt neli nädalat.

Ungari valitsus on neid võrrelnud lennujaamade transiidialadega, kus viibivad lende vahetavad reisijad, keda riiki ei lubata. Asüülikeskused on aga vastupidi avatud või poolavatud.

Migrandist laps Tompa transiiditsoonis 6. aprill 2017. FOTO: AFP / SCANPIX

«Valitsus ei nõustu kohtuotsusega, mida see peab Euroopale julgeoleku mõttes ohtlikuks ja kahjulikuks,» ütles Gulyás. «Samas oleme me Euroopa Liidu liikmena loomulikult kohustatud iga kohtu otsust järgima ja seda me teeme.»

Ta tõi ka välja, et Euroopa inimõiguskohus jõudis 2019. aasta novembris teistsugusele järeldusele, leides, et transiidialadega ei võeta inimestelt õigust vabadusele ja turvalisusele.

Ungari ehitas 2015. aasta pagulaskriisi valguses enda lõunapiirile okastraadiga tara ja kaks transiiditsooni, et põgenikke takistada.

Konteineritest ehitatud transiidialasid kritiseerisid inimõiguslased nii Ungaris kui välismaal.