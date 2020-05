Ametnikud tahavad võtta ELi haiglad ja maskid arvele ühenduse elutähtsa taristuna

Dokumendis, millele on alla kirjutanud endised Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa välisteenistuse (EEAS) kõrged ametnikud ning endised luurejuhid, leitakse, et Euroopa esmatähtsa infrastruktuuri kaitse programm (EPCIP) võiks mängida olulist rolli rahvatervise hädaolukordade valmiduse tagamisel Euroopa Liidus.

Esmatähtsa infrastruktuuri kaitse programm on praegu mõeldud eelkõige kaitsmaks riiklikku ja Euroopa energia- ning transporditaristut, kuigi teoreetiliselt võiks see hõlmata ka tervishoiuinfrastruktuuri.

Üleskutse teinud rühm leiab samas, et haiglad, laboratooriumid või meditsiinitarvikute hädaolukorra varud sobivad samuti hästi sellesse loetellu, eriti arvestades, et koroonaviiruse pandeemia on näidanud, et mõned ELi riigid on olnud sunnitud toetuma teistele maadele, hankimaks kaitsevarustust, teste ja muid nakkuse kontrollimise vahendeid.