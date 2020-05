Maailm jälgib murelikult arenguid Hiina uues viiruskoldes

Hiina uus viiruskolle avastati 7. mail riigi kirdeosas, Venemaa ja Põhja-Koreaga piirnevas Jilini provintsis. Tänaseks on viirus seal tuvastatud vähemalt 46 inimesel. Kõik need nakatumisjuhtumid olid omavahel seotud. Niinimetatud nullpatsiendina kahtlustatakse ühes Shulani linna pesumajas töötavat naist, kes võis viiruse tuua kaasa Venemaalt või nakatuda kokkupuutel Venemaalt tulnud inimesega, kirjutas Bloomberg.

Uus viiruskolle on võrreldes algse, Wuhani koldega, pisike. Samas paistab Peking reageerivat olukorrale sama tõsiselt. Provintsis on liikumispiirangud kehtestatud Jilini ja Shulani linnades, kehtestatud on kontrollid ühistranspordis ja koolid on uuesti uksed sulgenud, teatas Channel News Asia.

New York Timesi teatel on paljud tehased uksed sulgenud ja mõnes piirkonnas lubatakse inimestel kodudest lahkuda vaid kord kahe päeva jooksul ja ka siis vaid maksimaalselt kaheks tunniks, et täiendada toiduvarusid. Kõige karmimad meetmed mõjutavad Jilini linnas rohkem kui 200 000 inimest.

Jilini linn on teinud ettevalmistusi, et muuta vajadusel vaid 24 tunniga kaks staadionit haiglateks. Provintsis keelati palavikualandajate müük, et inimestel poleks võimalik haigussümptomeid varjata, kirjutas Business Insider.

«Valitsuse kontrollimeetmed on väga karmid,» ütles New York Timesile Shulani linnas karantiiniks valmistudes sisseoste teinud Li Ping. «Seni, kuni oleme kuulekad ja välja ei lähe, on kõik korras.»

Hiinas on seni ametlikel andmetel koroonaviirusse nakatumise tagajärjel surnud üle 4600 inimese.

«Teise laine võimalikkus on selgelt olemas,» ütles New York Timesile David Hui, Hongkongi Hiina Ülikooli nakkushaiguste keskuse juht. «Hiina ei taha millegagi riskida.»

Üks Hiina juhtivatest arstidest ütles Bloombergi teatel, et paljud Jilinis nakatunud inimesed olid asümptomaatilised pikemat aega, kui seda olid nakatunud viiruse esimeses epitsentris Wuhanis. Samas tõdes ta, et kõigist Jilini nakatunutest kümnel protsendil muutus tervislik seisund kriitiliseks.

Uus viiruskolle tekitab muret aga suuresti seetõttu, et sealsed koroonaviiruse juhtumid viitavad viiruse geenijärjestuse muutumisele. Seega pole ekspertide sõnul tegemist sellise patogeeniga, mis levis Wuhanis, vaid sarnasus on hoopis Venemaal leviva viirusega.

Muutused viiruse geneetilises järjestuses aga võivad muuta võimude jaoks keerulisemaks viiruskandjate tuvastamise. Samuti võib see põhjustada probleeme vaktsiini väljatöötamisel.

Teadlased kogu maailmas uurivad, kas viirus muteerub viisil, mis võib muuta selle senisest nakkavamaks, aga praegu seda tõenäosust pigem tuvastatud ei ole.

Uuel viiruskoldel võib olla negatiivne mõju niigi kehval majanduslikul järjel olevale piirkonnale. Hiina keskvalitsus on aastaid keskendunud riigi kirdeosas asuvate Jilini, Liaoningi, Heilongjiangi provintside majanduslikule taaselavdamisele. Varasemast rasketööstuse hiilgusest ilma jäänud piirkonnad on kokku kehvemal järjel kui neist lõunas asuv Guangdongi provints ja viiruspuhang võib Jilini majanduslikule ülesehitamisele pidurit tõmmata.